A1 – Campobasso, che colpo! Wojta pronta a tornare in Italia

Il colpo di mercato che non ti aspetti arriva da Campobasso. L’ambizioso club molisano ha infatti messo le mani su Julie Wojta ed è prossimo a chiudere la trattativa. Wojta non ha sicuramente bisogno di presentazioni e rappresenta una delle giocatrici più forti e più apprezzate passate nel nostro campionato: classe 1989, la nazionale americana ha indossato in Italia le maglie di Lucca, dove ha vinto uno scudetto e Broni con la quale ha disputato le ultime due stagioni nel nostro campionato. E’ reduce da un’esperienza del campionato spagnolo dove con la maglia di Gernika ha disputato anche l’Eurocup, chiudendo la stagione con 13 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2006-2007: Mishicot, WI / Mishicot High School

2007-2008: University of Wisconsin – Green Bay (NCAA)

2008-2009: University of Wisconsin – Green Bay (NCAA): 22 games: 1.9ppg, 2.1rpg

2009-2010: University of Wisconsin – Green Bay (NCAA, starting five): 33 games: 14.0ppg, 6.2rpg, 3.5apg, 2.0spg, FGP: 51.4%, 3PT: 50.0%, FT: 82.9%

2010-2011: University of Wisconsin – Green Bay (NCAA, starting five): 36 games: 13.6ppg, 7.4rpg, 3.6apg, 2.2spg, FGP: 47.7%, 3PT: 31.4%, FT: 79.0%

2011-2012: University of Wisconsin – Green Bay (NCAA, starting five): 33 games: 19.5ppg, 9.9rpg, 3.5apg, 3.8spg, FGP: 51.3%, 3PT: 40.8%, FT: 79.9%

2012: drafted by Phoenix Mercury (WNBA, 2rd(18) (traded to Minnesota Lynx)

2012: Minnesota Lynx (WNBA): 1 game: 0pts, 2reb, left shortly

2012-2013: Belfius Namur Capitale (Belgium-Division I, starting five): 27 games: 15.7ppg, Reb-3(11.1rpg), 2.1apg, Steals5(2.1spg), FGP: 44.2%, 3PT: 26.9%, FT: 72.1%; EuroCup: 6 games: 14.5ppg, 7.7rpg, 2.3apg, 1.3spg, FGP: 31.7%, 3PT: 38.5%, FT: 82.1%

2013: San Antonio Silver Stars (WNBA): 3 games: 2.0ppg, 2.0rpg, 1.0spg, left in July

2013-2014: Belfius Namur Capitale (Belgium-Division I, starting five): EuroCup: 6 games: 17.7ppg, 8.5rpg, 3.2apg, 4.0spg, FGP: 43.9%, 3PT: 36.4%, FT: 75.9%; Belgian League: 20 games: 14.5ppg, Reb-3(10.8rpg), Assists-5(2.6apg), Steals2(2.7spg), FGP: 44.8%, 3PT: 18.2%, FT: 84.7%

2015-2016: Gesam Gas Le Mura Lucca (Italy-Serie A1, starting five): 33 games: 11.0ppg, 7.7rpg, 1.8apg, 2.9spg, FGP: 46.8%, 3PT: 20.0%, FT: 86.8%

2016-2017: Gesam Gas Le Mura Lucca (Italy-Serie A1, starting five): 31 games: 8.2ppg, 5.9rpg, 1.5apg, 2.1spg, FGP: 43.8%, 3PT: 42.9%, FT-3(89.1%)

2017-2018: Pallacanestro Femminile Broni (Italy-Serie A1): 17 games: 13.7ppg, 7.7rpg, Assists-3(4.1apg), Steals1(2.1spg), FGP: 46.9%, 3PT: 35.7%, FT: 76.5%

2018-2019: Pallacanestro Femminile Broni (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 14.8ppg, 7.0rpg, Assists-2(4.7apg), Steals-4(2.3spg), FGP: 50.9%, 3PT-3(44.4%), FT: 75.9%

2019: Wisconsin Glo (GWBA)

2019-2020: Lointek Gernika Bizkaia (Spain-Liga Dia, starting five): EuroCup: 9 games: 9.0ppg, 6.7rpg, 4.1apg, 1.9spg,

FGP: 36.4%, 3PT: 47.1%, FT: 89.5%; Spanish Liga Dia: 22 games: 12.8ppg, 5.2rpg, 2.0apg, 1.5spg, FGP: 56.0%, 3PT: 32.4%, FT: 73.6%