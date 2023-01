A1 – Campobasso mette nel mirino Farhiya Abdi

Arrivata la rescissione con Nicolodi, Campobasso è al lavoro per regalare un rinforzo a coach Sabatelli. La società molisana ha infatti individuato il profilo ideale in Farhiya Abdi, in uscita da Bourges. La giocatrice della nazionale svedese sarebbe un innesto importante e di qualità in vista della fase finale di campionato. Classe 1992, nel suo curriculum figurano diverse esperienze nelle competizioni europee di Euroleague ed Eurocup avendo indossato le divise del Galatasaray, Brno, Salamanca e Mersin. Diverse anche le apparizioni in WNBA, avendo indossato la maglia delle Los Angeles Sparks nelle stagioni 2013, 2014, 2015.