A1 – Campobasso parte forte ed espugna Broni

La PF Broni 93 subisce la quarta sconfitta consecutiva. L’ennesima partenza sotto tono, senza idee, con la formazione ospite che prende subito in mano la situazione, piazzando nel primo quarto un parziale di 9-22 che praticamente mette in ghiaccio il match. Broni gioca alla pari nelle frazioni successive, ma non riesce a ricucire lo strappo. La Molisana è compagine di assoluto valore che dimostra di non meritare la classifica che occupa, perché le ex Wojta e Tikvic fanno la differenza quando serve e le accelerazioni di Bonasia mandano in tilt la difesa oltrepadana. La reazione nella parte finale del match deve essere l’elemento da cui ripartire. Domenica prossima, palla a due ore 18, si va sul campo della Fila San Martino.

L’analisi di coach Alessandro Fontana:

“In altre occasioni abbiamo steccato il terzo quarto, adesso il primo – spiega – onestamente non riesco a spiegarmi il fatto che ci fosse una tensione extra, che si è vista nelle piccole cose tattiche che avevamo pensato e non sono state eseguite correttamente ad inizio partita. Le quattro palle perse consecutive nei primi 5 possessi della serata sono la dimostrazione che c’era qualcosa che non andava. Dovrò cercare di capire cosa possa aver sovraccaricato o scaricato la squadra in partenza, perché sembrava non sapere neanche che sport stesse giocando. Dopo i primi 12-13 minuti le abbiamo costrette a giocare una partita tattica, come avevamo pensato alla vigilia e siamo stati capaci di mandarle fuori ritmo diverse volte. Poi loro hanno giocatrici del calibro di Julie Wojta che da sola è capace di fare un’azione che può risolvere la partita: tu non sei attento e lei trova canestri di talento”.

BRONI-CAMPOBASSO 55-68 (9-22, 13-12, 14-16, 19-18)

PF BRONI 93: Orazzo 14 (4/5, 1/7), Togliani 5 (2/6, 0/3), Ianezic 8 (1/4, 2/6), Roma 1 (0/2), Parmesani 6 (2/5, 0/1), Madera 8 (3/9, 0/2), Soli (0/1), Reimer 13 (6/13). Ne: Rulli, Castello, Lavezzi e Capra. All. Alessandro Fontana

LA MOLISANA CAMPOBASSO: Marangoni (0/1, 0/1), Gorini 16 (2/5, 4/5), Tikvic 16 (7/10), Bonasia 3 (1/5, 0/2), Wojta 16 (3/10, 3/3), Quinonez 2 (1/1), Bove 2 (1/3, 0/2), Amatori, Ostarello 13 (2/7, 3/6). Ne: Egwoh e Falbo. All. Domenico Sabatelli

ARBITRI: Maschio, Bartoli e Castellaneta