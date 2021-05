Restyling in vista in casa Campobasso, obiettivo per la società di coach Sabatelli migliorare quanto fatto nella scorsa stagione trovando un posto nelle prime otto. Salutata Marangoni e in attesa di definire gli altri elementi in squadra l’ultimo anno, si guarda anche alla voce nuovi arrivi: due i nomi principalmente nel mirino secondo radio mercato. Sondaggi in corso con Giuditta Nicolodi e Stefania Trimboli, in uscita da Ragusa e Schio. Due giocatrici esperte che potrebbero alzare la qualità del roster molisano, con Nicolodi che sembrerebbe molto vicina all’accordo.