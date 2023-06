A1 – Campobasso prova il colpo Pallas Kunaiyi-Akpanah sotto canestro

By

Campobasso sogna il colpo grosso sotto canestro. La società di coach Sabatelli ha infatti messo nel mirino la lunga Pallas Kunaiyi-Akpanah. Classe 1997, la lunga di origine nigeriana si è ormai consacrata come una delle migliori giocatrici nel suo ruolo nel nostro campionato. Arrivata nel 2019 a Vigarano, dopo due anni in Belgio sponda Namur, l’approdo a Faenza nelle ultime due stagioni. Con l’E-Work ha fatto registrare cifre notevoli, chiudendo l’ultimo torneo con 15 punti di media e come miglior rimbalzista con 17 a partita.