A1 – Chagas svela la propria destinazione: “Vado a Empoli per avere più spazio”

Florencia Chagas giocherà ad Empoli. Ad annunciarlo è la stessa giocatrice, rilasciando un’intervista al sito unocontraunoweb.com. Ecco le sue parole in merito: “Giocherò a Empoli perché voglio avere più spazio e poter crescere. Non appena potrò tornare in Italia lo farò, per poter fare la preseason con la squadra, mentre ora mi sto allenando a casa per esser pronta “. Un riferimento anche a Schio: “E’stata una stagione positiva, sono contenta di aver fatto parte di un roster di 12 giocatrici che ha partecipato all’Euroleague”.

Sulla sua esperienza al Basketball Without Borders Campus organizzato dalla NBA, ha dichiarato: “Ci siamo allenati 4 ore al mattino con diversi tipi di allenatori. Ho imparato e ottenuto molti consigli durante il Campus e successivamente ho avuto molte offerte come quella in Italia e marchi come Nike.