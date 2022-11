A1 – Colpo Lucca, firmata Sara Bocchetti

Rinforzo nel comparto delle esterne per il Basket Le Mura Lucca. La società del presidente Rodolfo Cavallo è lieta di annunciare l’ingaggio della guardia tiratrice Sara Bocchetti, nell’ultima stagione in forza all’Use Basket Empoli ma che può vantare una lunga esperienza in Serie A1 dove si è consacrata come una delle migliori nel suo ruolo. Un acquisto fondamentale per colmare il vuoto lasciato nel roster dall’infortunio di Jaylyn Agnew. All’ombra delle mura la 29enne campana, sbocciata cestisticamente nella Dike Napoli con la quale raggiunse la promozione nella massima serie italiana, ritroverà il direttore generale Ennio Zazzaroni, coach Luca Andreoli, Maria Miccoli, Giulia Natali e Caterina. Tutti accomunati dalla militanza in quel di Vigarano nella stagione 2018-2019.



Alta 1,7, Bocchetti vanta esperienze, sempre in A1, con Spezia, Torino, Vigarano (12,1 e 15,8 punti di media nelle due stagioni), Battipaglia (10,4 punti) ed Empoli (13,1 punti di media). Cestista con tanti punti nelle mani, dall’arco ha alte percentuali di realizzazione, Sara Bocchetti va così ad aumentare il potenziale offensivo di Lucca, attesa martedì 6 dicembre dalla trasferta di Moncalieri.

“Bocchetti ha spiccate doti realizzative, offrendoci più soluzioni quando attaccheremo- afferma coach Luca Andreoli- Non dimentichiamoci che viene da sei mesi senza match, ma lavoreremo sodo in questi dieci giorni per metterla in condizione di giocare a Moncalieri. Finalmente da martedì torneremo tutte al completo: Treffers rientrerà domani dagli impegni con la nazionale olandese mentre Miccoli ha smaltito il problema alla caviglia”. Sara Bocchetti indosserà la maglia numero 14.

UFF.STAMPA BASKET LE MURA