A1 COPPA ITALIA – Colpo Brescia, eliminata Sassari

Le Women non riescono a conquistare i quarti di finale, cedendo in casa a Brescia 68-72 al termine di una partita sempre in equilibrio, decisa dalle giocate dell’ex Skoric e dalla tripla di Zanardi a 1 minuto dalla fine. Sassari va a corrente alternata, la zona della Brixia incastra la Dinamo, Carangelo tira fuori tutto l’orgoglio nel quarto periodo ma spreca il possibile pareggio dalla lunetta. Le lombarde sfideranno Venezia, il Banco si preparerà al match di campionato contro Campobasso, prima sfida cruciale in chiave playoff.

DINAMO – BRESCIA 68-72 (18-21 / 37-34 / 51-54)

MVP SKORIC Partita sontuosa dell’ex Dinamo che ricuce da sola nel finale lo strappo della Dinamo. 19 punti 6/9 dal campo 7 rimbalzi e tanta sostanza per la serba, migliore in campo.

CHIAVI DEL MATCH

PREVIEW: L’ottava del girone di andata la Dinamo affronta la nona classificata ovvero Brescia per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince sfiderà l’imbattuta Venezia domenica alle 16:30 al Taliercio in una gara secca che vale le Final Four 2024. Sassari, dopo aver ricaricato le pile nella pausa, “recupera” in extremis coach Restivo dopo l’influenza. Le lombarde, sconfitte nettamente in campionato, sono molto pericolose soprattutto in un match di questo tipo.

BRESCIA MEGLIO IN AVVIO

Brescia approccia meglio della Dinamo con le Women che iniziano con 3/13 dal campo e rimangono in piedi con i rimbalzi offensivi. La squadra di Restivo subisce le triple di Zanardi, Garrick e Skoric, va sotto 14-8 prima di reagire e piazzare un minibreak di 4-0 (12-14). Il Banco attacca il ferro costringendo le avversarie al bonus, Joens e Raca confezionano il sorpasso. Louka prova a mettersi in partita dentro l’area, Sassari ha un solo fallo ma non morde in difesa e concede a Garrick la doppietta nell’ultimo minuto, al 10’ è 18-21 Brescia.

6/20 al tiro per la Dinamo contro l’8/15 della Brixia

LA GIRA IL QUINTETTO ALTO

La Dinamo continua a rimanere in vita grazie ai rimbalzi offensivi, Louka è un fattore perché apre il campo anche da 3 punti insieme all’ex Skoric che gioca un eccellente primo tempo. Crudo e Toffolo hanno impatto dalla panchina, in qualche modo il Banco rimane in scia alla Brixia (29-30). Restivo mischia le carte e va con il quintettone con Raca da 2, Crudo da 3, Toffolo da 4 e Kaczmarczik dentro l’area. La Dinamo ci mette fisicità e costringe Brescia a fare molta più fatica a trovare il canestro, Garrick sporca decisamente le sue percentuali, Sassari in transizione riporta la testa avanti all’intervallo (37-34)

Kaczmarczik 10 punti e 7 rimbalzi, bella partita di Toffolo e Crudo che danno fisicità e difesa dalla panchina

LA ZONA 3-2 DI BRESCIA

Partita ruvida nel 3° quarto, Brescia usa anche la zona 3-2 con Louka che parte in punta, la Dinamo fa fatica a trovare ritmo, Carangelo non riesce a mettersi dentro il match, la squadra di Cesaro non molla la presa (42-42). Kaczmarczik è nettamente la migliore di Sassari, la Brixia incastra il Banco che non fa canestro da fuori (5/20 da 3 punti), Garrick sulla sirena dà l’inerzia alle lombarde (51-54 al 30’).

SKORIC E ZANARDI GELANO IL BANCO

Nel suo momento più difficile come spesso accade Debora Carangelo tira fuori anche quello che non ha e va oltre il limite. Il capitano di Sassari infila due triple da 7 metri e rimette il match in parità dopo che Brescia con Skoric aveva provato lo strappo (57-57). Il time out di Cesaro è provvidenziale, la Brixia va sotto da Louka che è dominante dentro l’area, Carangelo e un rimbalzo offensivo di Crudo firmano nuovamente il sorpasso, si gioca sul filo dell’equilibrio (62-61). La stessa Crudo segna una tripla pazzesca a 3 minuti dalla fine ma Skoric è incredibile, 6 punti di fila con un gioco da 4 punti e ancora parità a 2’24” dalla fine (67-67). Restivo tiene fuori Raca per una botta e non vuole rischiare niente.

Due falli in attacco spezzano il ritmo al Banco, Zanardi segna il triplone che vale un pezzo di partita, Carangelo può pareggiare dalla lunetta ma fa 1/3 a 14” dalla fine. (68-70). Tassinari la chiude dalla lunetta (68-72), nei quarti Brixia sfiderà Venezia.

Le parole di coach Restivo post partita:

”Devo fare i complimenti a Brescia, sapevamo sin dall’inizio che è una squadra molto buona e che doveva solo trovare determinati incastri. Hanno delle giocatrici molto importanti come la Skoric. Noi non abbiamo approcciato bene, non abbiamo trovato il canestro ed eravamo più morbidi in difesa, in attacco abbiamo fatto difficoltà anche per i tiri aperti che abbiamo creato e che non abbiamo messo. Ci sono degli errori in difesa di capacità di tenuta mentale, switch campo, abbiamo visto delle situazioni molto positive da parte di tutti. Mi spiace per Raca che oggi non è riuscita ad entrare in partita. Sono contento che ci fosse molta gente, la squadra è viva e pronta a fare una bella pallacanestro. Fare il 33% in casa non è da noi perché tiriamo molto meglio. Alla fine dipende da che punto vedi la storia, dal mio punto di vista ala storia è fatta anche da situazioni diverse, da tante vittorie e da tante sconfitte. Noi non siamo una squadra che può andare e pensare di poter dare 30 punti a squadre che sono sotto o a pari livello, dobbiamo andare a fare sempre il tipo di pallacanestro che facciamo e che vogliamo. Non ci deve essere nessun rammarico e nessuna delusione, ci togliamo un viaggio di una partita molto complicata contro Venezia.”

Aga Kaczmarczik, migliore in campo di Sassari:

“Complimenti a Brescia per aver meritato di vincere questa sera, dobbiamo cercare di migliorare delle cose del nostro gioco e fare il massimo per riuscire a fare uno step in avanti. Abbiamo pagato un po’ l’approccio e le percentuali nel tiro da fuori. Non siamo state squadra come loro, sono state più aggressive, hanno voluto vincere più di noi pagandolo nel lungo periodo, soprattutto nel finale dove avevano più benzina”

“Mi sono serviti i giorni di riposo, ho combattuto con un infortunio al piede, adesso sto meglio e spero di aiutare le mie compagne”

