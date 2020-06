A1 – Costa Masnaga, in arrivo Lisa Jablonowski

Lisa Jablonowski in arrivo a Costa Masnaga. La lunga del 1997 del Lussemburgo ha infatti svelato la propria destinazione in una lunga intervista rilasciata al portale Le Quotidien. “Ho deciso di giocare in Italia. Indosserò i colori di Costa Masnaga “, spiega. E in dettaglio: “Ero in contatto con diverse squadre, ma questa corrispondeva sotto tutti gli aspetti a ciò che mi aspettavo. Volevo una squadra di prima divisione in un paese che conosce il basket. Francia, Italia o Spagna ad esempio. Ho parlato con l’allenatore, che mi ha spiegato che l’idea era quella di acquisire esperienza. Dato che ci sono molte giovani giocatrici italiane che hanno 17-18 anni, penso che avrò un ruolo importante in questa squadra “. Jablonowski è reduce dall’esperienza oltre oceano a University of Virginia, dove ha passato gli ultimi quattro anni, chiudendo l’ultimo con 8 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2013-2014: Telstar Hesperange (Total League, starting five): 5 games: 15.2ppg, 8.6rpg, 1.4apg, 2.2spg, FGP: 49.0%, 3PT:

66.7%, FT: 50.0%

2014-2015: Telstar Hesperange (Total League): 18 games: 14.1ppg, 7.7rpg, 2.1apg, 1.8spg, Blocks-2(1.0bpg), FGP:

56.0%, 3PT: 7.7%, FT: 62.0%

2015-2016: Amicale Steinsel (Total League, starting five): 26 games: 10.0ppg, 4.8rpg, 2.2apg, 1.7spg, FGP: 52.6%, 3PT:

28.9%, FT: 70.8%

2016-2017: The University of Virginia (NCAA, starting five): 32 games: 2.4ppg, 2.6rpg

2017-2018: The University of Virginia (NCAA): 33 games: 2.3ppg, 2.9rpg, 1.2apg

2018-2019: The University of Virginia (NCAA, starting five): 31 games: 7.2ppg, 6.3rpg, 1.2apg, 1.1spg, FGP: 48.9%, 3PT:

10.0%, FT: 67.2%

2019-2020: The University of Virginia (NCAA, starting five): 30 games: 8.2ppg, 5.4rpg, 1.3apg, 1.5spg, FGP: 50.3%, 3PT:

26.1%, FT: 77.8%