A1 – Costa Masnaga pronta a riaccogliere Beatrice Del Pero

Il nuovo progetto di Costa Masnaga inizia a prendere forma. Scontata la conferma di coach Seletti, sarà una squadra ancora più giovane con Rulli e Baldelli già congedate. Si lavora quindi a una formazione di bassa media età e il primo rinforzo dovrebbe essere una vecchia conoscenza del tifo masnaghese con Beatrice Del Pero vicina al ritorno. La giocatrice è reduce da due stagioni lontano da casa, avendo indossato prima la maglia di Battipaglia poi quella di Torino. Con il club piemontese ha chiuso l’ultima stagione con 6 punti di media in 17 incontri disputati.

LA CARRIERA

2015-2016: Basket Costa X L’Unicef Costa Masnaga (Serie A2, starting five): 26 games: 5.7ppg, 2.0rpg, 1.1spg, FGP: 41.0%, 3PT: 32.8%, FT: 65.9%

2016-2017: Basket Costa X L’Unicef Costa Masnaga (Serie A2, starting five): 28 games: 6.5ppg, 1.9rpg, 1.4apg, 1.2spg, FGP: 35.9%, 3PT: 35.5%, FT: 76.9%

2017-2018: Basket Costa X L’Unicef Costa Masnaga (Serie A2): 32 games: 8.5ppg, 2.3rpg, 2.8apg, 1.6spg, FGP: 30.8%, 3PT: 32.1%, FT: 70.9%

2018-2019: Treofan Battipaglia (Serie A1, starting five): 23 games: 6.3ppg, 2.3rpg, 2.7apg, FGP: 24.1%, 3PT: 29.4%, FT: 75.0%

2019-2020: Iren Fixi Torino (Serie A1, starting five): 17 games: 5.6ppg, 1.4rpg, 1.6apg, FGP: 42.9%, 3PT: 27.1%, FT: 68.2%