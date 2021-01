A1 – Costa Masnaga pronta al blitz Spreafico

Laura Spreafico nel mirino di Costa Masnaga. L’indiscrezione è di quelle pesanti, con la società lecchese che sta lavorando in queste ore per chiudere l’accordo con la nativa di Erba, regalando così a coach Seletti un vero e proprio colpaccio dopo la rescissione consensuale con Kovatch dello scorso Dicembre. Spreafico è reduce da una prima parte di stagione da 15 punti e 3 rimbalzi di media a partita con la maglia di Lucca, poi la rottura insanabile tra le due parti con Spreafico che abbandona “per motivi personali e inderogabili”, così come riportato dal Basket Le Mura. Ora per la giocatrice classe 1991 potrebbe aprirsi un nuovo capitolo targato Limonta Costa Masnaga.