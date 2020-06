A1 – Costa Masnaga, tante conferme e nuovi ingressi dal settore giovanile

Basket Costa comunica che, in vista della prossima stagione, verranno confermate in pianta stabile nella formazione che parteciperà al campionato di A1 le atlete Martina Spinelli, Laura Toffali, Vittoria Allievi, Nancy N’Guessan, Eleonora Villa e Matilde Villa.

Al tempo stesso, dal settore giovanile entreranno nel giro della prima squadra anche le atlete Beatrice Caloro, Giulia Barzaghi, Roberta Tentori e Cristina Osazuwa.

Una squadra sempre più improntata verso una linea verde, marchio peculiare di Costa: con un roster dall’età media di poco superiore ai 21 anni, nella stagione appena conclusa nessun’altra squadra ha dato un così ampio minutaggio alle sue giovani.

Collezionista di ori europei e scudetti giovanili, per Martina Spinelli sarà la quarta stagione a Costa Masnaga: nell’ultima, positivissima, 6 punti di media (con un high di 12 in casa contro Ragusa) con il 50% da due e 2.8 rimbalzi in 18 minuti.

Un’altra piacevole sorpresa della scorsa stagione in A1 è Vittoria Allievi, capace di conquistarsi sempre più spazio sul parquet grazie alle sue doti difensive: 2.1 punti, 1.2 rimbalzi e 0.7 palle recuperate in 11.9′ di utilizzo, per lei anche un high di 8 punti sul campo di Schio.

La ragazzina che ha stupito tutta l’Italia cestistica, Matilde Villa: per lei, oltre agli allori europei, premi e scudetti nel settore giovanile, anche un’ottima vetrina nella scorsa stagione, entrando con sempre più costanza nelle rotazioni di coach Seletti. Per “Mate” 8.4 punti di media, con il 53% da 2, il 34% da 3, 2.6 rimbalzi e 1.9 assist in 22.5′ di gioco: ha scollinato due volte a quota 21 punti e altre quattro volte in doppia cifra.

Dalla prossima stagione avrà al proprio fianco anche la gemella, Eleonora Villa, per tutti “Lele”, che ha debuttato in Serie A1 proprio nell’ultimo match disputato a porte chiuse contro Ragusa, ma già ad alti livelli in ambito giovanile. Con lei ci saranno anche dei veri e propri pilastri di Costa dalla Under 18 in giù, che hanno ben figurato nei campionati senior, prima in C (due anni fa) e poi in B (quest’anno), come Nancy N’Guessan, Laura Toffali e Roberta Tentori, protagoniste con il gruppo Rosso in Serie B, disputata sempre ai vertici della classifica.

Poi si pescherà ancor più a piene mani dal settore giovanile: al giro della prima squadra si avvicineranno anche Beatrice Caloro e Cristina Osazuwa, arrivate a Costa grazie al grande progetto “Un’atleta in Famiglia”, e anch’esse protagoniste con il gruppo Rosso in Serie B nella scorsa stagione e a livello giovanile nelle varie rappresentative biancorosse. Infine, un graditissimo rientro: quello di Giulia Barzaghi, che ha lavorato negli ultimi mesi per rientrare sul parquet dopo il doppio intervento al crociato che l’ha tenuta ai box per tanto tempo.

Uff stampa Limonta Sport Basket Costa Masnaga