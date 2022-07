A1 – Crema inserisce nel roster di prima squadra le giovani Radaelli, Occhiato e Severgnini

Già aggregate lo scorso anno e a tutti gli effetti parte integrante della prima squadra che affronteràla prossima stagione ci sarà ancora spazio per le giovani. Mentre per Federica Parmesani e Elisa Guerrini si prospetta l’opportunità di fare una prima esperienza a livello senior la conferma nel rooster della prima squadra ci sarà per Francesca Radaelli (2004) e Elena Occhiato (2005) alle quali si aggiungerà Stefania Severgnini (2004). Un principio e una consuetudine, in qualsiasi categoria si sia giocato, quello di coinvolgere ragazze del settore giovanile considerate pronte per sostenere i carichi di lavoro svolto settimanalmente in palestra dalla formazione maggiore. Una occasione questa utile in generale ma soprattutto formativa a livello individuale vista la possibilità e i vantaggi per le più giovani di allenarsi con le compagne più grandi. In questo percorso ci sono passate in tante (Caccialanza, Capoferri e Rizzi gli esempi) evidenza concreta di come tale opportunità possa essere importante nei progetti di una Società.



Una scelta possiamo dire obbligata nelle serie minori ma da sposare anche nei livelli più alti: “In ogni team anche di alto livello ogni ruolo diventa fondamentale compreso quello di chi ha meno spazio la domenica ma ogni giorno contribuisce alla crescita della squadra”. Il concetto espresso da coach Piazza. “Francesca ed Elena hanno già fatto parte di questo percorso e non possiamo che dare il benvenuto a Stefania che lo farà dalla prossima stagione. In cambio di questo loro fondamentale avranno la possibilità di confrontars quotidianamente con un livello tecnico e fisico molto alto, cosa che le porterà certamente ad un decisivo miglioramento fondamentale per il proseguo della loro attività di giocatrici”. Definito il quadro giocatrici la Società si concentrerà ora per definire l’assetto relativo allo staff tecnico e all’organizzazione medico-sanitario per le quali le idee sono ben chiare circa l’individuazione delle persone. Un tassello fondamentale che in particolare coinvolge la gestione della formazione maggiore ma che è strettamente collegata a quello che è l’assetto organizzativo anche del settore giovanile.

Uff.Stampa Basket Team Crema