A1 – Empoli, c’è Baldelli nel mirino per la regia

E’ Valentina Baldelli l’obiettivo numero uno per la regia di Empoli. Classe 1989, Baldelli ha indossato la maglia di Costa Masnaga nelle ultime quattro stagioni. Annunciata la separazione dal club lombardo qualche settimana fa, ora per Baldelli si potrebbero aprire le porte di un nuovo capitolo sempre in A1 alla corte di coach Cioni. Nell’ultimo campionato ha chiuso con 8 punti e 3 assist di media a partita.

LA CARRIERA

2012-2013: Ceprini Costruzioni Orvieto (A1, starting five): 19 games: 3.3ppg, 1.3rpg

2013-2014: Azzurra Orvieto (A1, starting five): 23 games: 5.1ppg, 2.3rpg, 1.4spg, FGP: 36.0%, 3PT: 40.7%, FT: 60.5%

2014-2015: Cestistica Orvieto (Serie A1): 21 games: 6.4ppg, 2.1rpg, 1.4apg, 1.3spg, FGP: 46.9%, 3PT: 20.0%, FT: 68.8%

2015-2016: Cestistica Orvieto (Serie A1, starting five): 27 games: 8.3ppg, 2.8rpg, 1.7apg, 1.3spg, FGP: 35.4%, 3PT: 39.8%, FT: 78.2%

2016-2017: Basket Costa X L’Unicef Costa Masnaga (Serie A2, starting five): 30 games: 12.3ppg, 3.4rpg, 2.3apg, 2.3spg, FGP: 42.6%, 3PT: 30.4%, FT: 79.6%

2017-2018: Basket Costa X L’Unicef Costa Masnaga (Serie A2, starting five): 33 games: 13.6ppg, 3.8rpg, Assists3(4.2apg), 2.1spg, FGP: 42.9%, 3PT: 34.3%, FT: 82.2%

2018-2019: B&P Autoricambi Costa Masnaga (Serie A2, starting five): 36 games: 13.8ppg, 4.1rpg, Assists-5(4.3apg), 1.3spg, FGP: 38.1%, 3PT: 33.6%, FT: 78.9%

2019-2020: Limonta Sport Costa Masnaga (Serie A1): 18 games: 7.9ppg, 2.6rpg, 3.1apg, 1.0spg, FGP: 35.6%, 3PT: 30.5%, FT: 76.2%