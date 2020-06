A1 – Empoli mette nel mirino Ashley Ravelli

Empoli continua a sondare il mercato e dopo Baldelli in regia, sembra esser pronta a chiudere un’altra operazione. La società toscana ha infatti messo nel mirino Ashley Ravelli, in uscita da Lucca. La giocatrice classe 1993 è reduce da una buona stagione con la Gesam Gas, dove si è messa con 8 punti e 2 rimbalzi di media a partita, tirando con il 43% dalla lunga distanza.

LA CARRIERA

2009-2010: Pilot Italia Biassono (A2)

2013-2014: Robert Morris University (NCAA, starting five): 33 games: 8.8ppg, 3.1rpg, 2.3apg, 1.3spg, FGP: 27.3%, 3PT: 31.5%, FT: 68.0%

2014-2015: Robert Morris University (NCAA, starting five): 28 games: 8.9ppg, 2.8rpg, 2.5apg, FGP: 38.9%, 3PT: 33.1%, FT: 82.4%

2015-2016: Robert Morris University (NCAA, starting five): 33 games: 8.0ppg, 1.9rpg, 2.5apg, 1.1spg, FGP: 31.5%, 3PT: 27.7%, FT: 78.4%

2016-2017: Pallacanestro Femminile Broni (Serie A1, starting five): 26 games: 7.5ppg, 1.5rpg, FGP: 29.8%, 3PT: 32.6%, FT: 64.7%

2017-2018: Pallacanestro Femminile Broni (Serie A1, starting five): 24 games: 8.3ppg, 1.8rpg, 1.4apg, 2FGP: 24.8%, 3FGP: 30.7%, FT: 69.7%

2018-2019: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1, starting five): 23 games: 5.6ppg, 1.4rpg, 1.1apg, FGP: 28.8%, 3PT: 26.3%, FT: 66.7%

2019-2020: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1): 19 games: 7.9ppg, 1.2rpg, 2.2apg, FGP: 36.2%, 3PT: 43.2%, FT11(91.7%)