A1 – Empoli mette nel mirino Kamiah Smalls

Empoli continua a lavorare al nuovo roster. Pur senza ufficialità, sono praticamente state definite le operazioni con Baldelli, Ravelli, Chagas e il rinnovo di Mathias. La società toscana è quindi alla ricerca della sostituta di Morris, che non tornerà in Italia. Il nome più forte è quello di Kamiah Smalls, americana e ventottesima scelta nell’ultimo draft con la chiamata numero ventotto da parte delle Indiana Fever. Nell’ultimo anno da senior a James Maddinson University ha chiuso con 19 punti e 5 rimbalzi di media in 29 partite.