Ultimo tassello in arrivo in casa Empoli. La formazione di Cioni è infatti pronta a chiudere il proprio mercato e lo farà annunciando Katrin Stoichkova. La giocatrice bulgara di passaporto italiano andrà quindi a completare la formazione empolese. Classe 1999, Stoichkova è reduce da una gran stagione in A2 a Patti, dove si è messa in evidenza con 8 punti e 4 rimbalzi di media a partita.