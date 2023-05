A1 – Faenza, c’è Tina Cvijanovic in arrivo

By

La nuova Faenza è sempre più work in progress. La formazione del neo allenatore Seletti è infatti molto attiva sul mercato e oltre a Brossman e la conferma di Franceschelli, è praticamente fatta per l’arrivo di Tina Cvijanovic. La giocatrice slovena, protagonista nelle ultime due stagioni a San Giovanni Valdarno ed Empoli e reduce dalla convocazione con la nazionale maggiore, debutterà quindi nel massimo campionato italiano. Classe 1998, ha chiuso l’ultima stagione con l’Use in A2 firmando 13 punti e 4 rimbalzi di media a partita.