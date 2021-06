Inizia a prender forma la nuova Faenza. Fresca di promozione in A1 dopo la finale vinta contro San Giovanni Valdarno, in casa E-Work si guarda al futuro e alla serie A1. Si ripartirà da coach Sguaizer, subentrato in corsa a Rossi e già al lavoro per il nuovo roster. Con lui dovrebbero restare anche Porcu, Franceschelli, Morsiani e Schwienbacher in attesa di valutare le altre. Sicure partenti saranno Soglia e Vente, che non rientrano più nei piani del club.

Non solo conferme e partenze però, due i nomi caldi registrati nelle ultime ore con entrambe protagoniste a Patti nell’ultima stagione: trattative in corso e in chiusura sia con Rosa Cupido che Victoria Llorente. La prima autrice di 13 punti e 3 assist di media a partita, mentre l’argentina arrivata a stagione in corso ha contribuito al raggiungimento della semifinale playoff registrando 11 punti e 9 rimbalzi di media a partita.