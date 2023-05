A1 – Faenza pronta a ripartire da Seletti e Brossman

Faenza si prepara a ripartire. Lo farà con una nuova guida tecnica che risponde al nome di coach Paolo Seletti, che terminerà la sua avventura a Costa Masnaga dopo quattro stagioni. Con lui arriverà anche a Faenza la lunga Patricia Brossman: la lunga tedesca è reduce da un grande campionato, dove si è messa in evidenza con 12 punti e 12 rimbalzi di media a partita. A comunicare le due partenze è lo stesso club lombardo in un comunicato pubblicato poco fa, nonostante una finale playoff per salire in A1 in corso. Queste le parole: