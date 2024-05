A1 – Faenza, si punta su Martina Fantini e Sara Roumy

Restyling totale in arrivo per coach Seletti. Faenza cambia e lo farà praticamente in tutto il suo organico. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere di Romagna a firma Giovanni Morini, la formazione romagnola ripartirà dalla sola Franceschelli come unica confermata. Sarà ancora una volta una formazione a stampo giovanille, con tante conferme.

Già salutata Cvijanovic andata a San Martino, stesso discorso riguarderà Spinelli, Tagliamento, Dixon, Peresson, Brossmann e Niemojewska.

Ci sarà invece il probabile ritorno in prima squadra di Rachele Porcu.

Sul fronte innesti sono due le voci riportate e che trovano riscontri attendibili: la prima si tratta di Martina Fantini. Classe 2005, pivot, è stata tra le note migliori del Basket Roma in A2 chiudendo con 12 punti e 8 rimbalzi di media a partita. Il secondo nome riguarda invece Sara Roumy, guardia classe 2003 protagonista nell’ultima stagione in Germania dove ha raccolto 13 punti e 3 assist di media a partita con Keltern.