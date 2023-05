A1 – Geas al lavoro per confermare Trucco e Moore, in arrivo Gina Conti

Reduce dalla gran stagione terminata con l’eliminazione in semifinale contro la corazzata Bologna, il Geas è pronto a esser protagonista anche nel nuovo campionato. Priorità per Cinzia Zanotti la conferma delle principali artefici dell’ultimo campionato, con Trucco (8 pt 8 rb) e Moore (16pt 8 rb) che sono i nomi più caldi in questo senso. Si guarda anche però anche alla voce innesti: il nome nuovo arriva dall’America con Gina Conti pronta a sbarcare in Italia: guardia, classe 1999, ha iniziato il suo percorso a Wake Forest University (con Elisa Penna) prima di approdare a UCLA dove in questa stagione sta girando a 7 punti di media.