A1 – Geas scatenato, pronto il doppio innesto Spreafico-Conte

Prende sempre più forma il nuovo Geas di coach Cinzia Zanotti. La formazione lombarda, in attesa di annunciare la partecipazione alla prossima EuroCup, viaggia a ritmi spediti verso la composizione del nuovo roster.

Già anticipato dei probabili innesti Orsili-Makurat, prendono consistenza anche due nuove voci che dovrebbero presto essere ufficiali. Il club lombardo è infatti ai dettagli per chiudere gli arrivi di due giocatrici importanti nel parco italiane come Laura Spreafico e Anastasia Conte.

Per la prima si tratterebbe di un ritorno nella propria regione: per anni leader di Costa Masnaga, Spreafico lascia Ragusa dove ha chiuso l’ultima stagione con 11 punti e 2 rimbalzi di media a partita. Termina dopo una stagione anche il rapporto tra Anastasia Conte e San Martino di Lupari: anche per la classe 2000 una stagione notevolissima mettendosi in mostra con cifre notevoli come gli 11 punti, 2 assist e 2 palle rubate di media a partita.