A1 – Il Geas mette nel mirino Caterina Gilli

Anche il Geas non sta guardare. Con diverse giocatrici in uscita e alcuni rinnovi in arrivo, c’è spazio anche per sondare il mercato. Il nome caldo nelle ultime giornate è quello dell’azzurra Caterina Gilli, in uscita da Vigarano. Classe 2002, Gilli è reduce da una stagione importante avendo vinto l’Europeo Under 18 in Bosnia venendo inserita nel miglior quintetto. Con il club estense ha invece chiuso con 4 punti e 3 rimbalzi di media a partita in 20 gare. La trattativa procede a ritmi serrati e salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe portare alla fumata bianca tra le due parti.