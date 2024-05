A1 – Il Geas punta al colpo Makurat e segue con attenzione Orsili

By

Inizia a prender forma anche il nuovo Geas. Coach Zanotti è infatti attiva per rinforzare il roster in vista della nuova stagione. Ci saranno tanti cambiamenti all’interno del roster delle lombarde che ripartirà quasi sicuramente da due certezze come Valeria Trucco (6.9 pt, 6.5 rb) e Gina Conti (8.4 pt, 2.4 ass), reduci entrambe da un buon campionato.

Il primo innesto dovrebbe esser quello di Anna Makurat: la polacca classe 2000, fresca di scudetto con Venezia sembra infatti destinata a esser il colpo di mercato del club sestese. Con lei, in trattativa avanzata ci sarebbe anche l’approdo di Orsili in uscita dalla Virtus Bologna.