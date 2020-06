A1 – Il Geas punta forte su Graves per completare il quintetto

E’ Bashaara Graves l’obiettivo principale del Geas per chiudere il proprio quintetto. La giocatrice è una vecchia conoscenza del campionato italiano, avendo militato due stagioni fa in maglia Lucca. Con la conferma di Oroszova e l’innesto di Gwathmey resta un solo tassello da colmare e molto probabilmente sarà preso dalla lunga classe 1994 a conferma ancora una volta della alte ambizioni del club lombardo di stabilizzarsi nei piani alti. Graves è reduce da una brillante stagione in Grecia dove con l’Olympiacos ha chiuso con 13 punti e 9 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2011-2012: Clarksville, TN / Clarksville High School

2012-2013: University of Tennessee (NCAA, starting five): 35 games: 13.2ppg, 8.0rpg, 1.2apg, 1.4spg, FGP: 52.2%, FT: 70.1%

2013-2014: University of Tennessee (NCAA, starting five): 33 games: 9.0ppg, 6.7rpg, 1.2apg, FGP: 54.3%, FT: 67.3%

2014-2015: University of Tennessee (NCAA, starting five): 36 games: 10.6ppg, 7.0rpg, 2.1apg, FGP: 50.6%, FT: 74.0%

2015-2016: University of Tennessee (NCAA, starting five): 33 games: 10.3ppg, 8.3rpg, 1.3apg, FGP: 53.8%, FT: 73.7%

2016: drafted by Minnesota Lynx (WNBA, 2rd(22))

2016: Minnesota Lynx (WNBA): 12 games: 0.3ppg, left in July

2016-2017: KB Stars Seoul (South Korea-WKBL): 11 games: 5.6ppg, 5.4rpg, 2FGP: 43.4%, FT: 59.3%, in Jan.’17 movedto Maccabi Bnot Ashdod (Israel-D1): 9 games: 12.9ppg, 9.4rpg, 1.9apg, 1.0spg, FGP: 59.3%, FT: 63.6%; Eurocup: 2games: 13.0ppg, 9.5rpg

2017: Chicago Sky (WNBA): 10 games: 2.6ppg, 2.3rpg

2017-2018: Bnot Maccabi Ramat Hen (Israel-D1, starting five): 27 games: 11.0ppg, 11.0rpg, 2.1apg, FGP: 48.8%, FT:72.2%

2018: Sunshine Coast Phoenix (Australia-QBL)

2018-2019: Gesam Gas Le Mura Lucca (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 12.9ppg, Reb-1(10.2rpg), 1.7apg, FGP: 50.0%, 3PT-1(50.0%), FT: 77.2%

2019-2020: Olympiacos Pireus (Greece-A1, starting five): EuroCup: 10 games: 12.2ppg, 9.1rpg, 1.3apg, 1.0spg, FGP: 50.5%, FT: 81.5%; Greek A1: 19 games: 13.5ppg, 9.1rpg, 1.4apg, 1.4spg, FGP: 61.3%, 3PT-1(66.7%), FT: 85.7%