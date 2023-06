La Virtus Bologna è pronta ad iniziare il proprio mercato. In attesa di definire il ritorno in Italia di Pierre Vincent in panchina, le bolognesi saluteranno Sabrina Cinili destinata a un ruolo extra campo nello staff bianconero. La sostituta in arrivo, salvo colpi di scena, sarà Chiara Consolini: l’ala classe 1988 ha chiuso il suo capitolo in maglia Ragusa dopo ben otto stagioni ed è pronta per iniziare una nuova avventura nella sua carriera sportiva.