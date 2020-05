A1 – Lucca, altro innesto: in arrivo Miccoli

Lucca si conferma protagonista del mercato. Dopo il rinnovo a coach Iurlaro, la conferma di Smorto e l’ingaggio di Russo, il club toscano è pronto ad annunciare una nuova firma. In arrivo c’è infatti Maria Miccoli, reduce da un bella stagione a Vigarano chiusa con 11 punti e 4 rimbalzi di media. Miccoli andrebbe così a rinforzare il reparto delle lunghe. Si tratterebbe di un ritorno, dato che la giocatrice classe 1995 ha indossato la casacca biancorossa nella stagione 2016-17.

LA CARRIERA

2011-2012: Ginnastica Triestina (Italy) junior team

2013-2014: Ginnastica Triestina (A2, starting five): 24 games: 7.3ppg, 7.0rpg, 1.3spg, FGP: 41.9%, 3PT: 23.5%, FT: 64.5%

2014-2015: Ginnastica Triestina (Serie A1): 25 games: 4.0ppg, 2.5rpg, 1.1spg

2015-2016: Cestistica Orvieto (Serie A1, starting five): 28 games: 2.8ppg, 2.1rpg

2016-2017: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1): 19 games: 2.4ppg, 1.6rpg

2017-2018: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1): 20 games: 1.8ppg, 1.3rpg; Eurocup: 5 games: 2.0ppg, 2.8rpg, 1.2apg

2018-2019: Meccanica Nova Vigarano (Serie A1, starting five): 25 games: 6.8ppg, 3.4rpg, 1.4apg, 1.4spg, FGP: 39.3%, 3PT: 37.8%, FT: 70.5%

2019-2020: Pallacanestro Vigarano (Serie A1, starting five): 20 games: 11.1ppg, 3.9rpg, 1.6apg, 1.4spg, FGP: 55.7%, 3PT: 40.4%, FT: 78.7%