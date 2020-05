A1 – Lucca scatenata, in pressing per il ritorno di Laura Spreafico

Non si ferma il mercato di Lucca. La società toscana è infatti tra le società più attive e dopo aver annunciato Russo e Miccoli, la squadra di Iurlaro è davvero vicina a mettere nero su bianco con la terza new entry. Trattiva serrata e con probabile fumata bianca quella con Laura Spreafico che andrebbe così a rimettere i colori biancorossi sulla maglia. Spreafico ha infatti militato nel Basket Le Mura nella stagione 2012-13, raggiungendo la finale scudetto. Negli ultimi due campionati ha invece indossato la casacca di Broni: con le lombarde la nativa di Erba si è messa in evidenza tra le giocatrici più costanti nel suo ruolo. 14 punti e 2 rimbalzi a partita le sue medie in 17 gare disputate.

LA CARRIERA

2006-2007: Pool Comense (A1): 1 game: 1pts

2007-2008: Pool Comense (A1): 1 game: 1pts, 1reb

2008-2009: Pool Comense (A1): 1 game: 0pts

2009-2010: Pool Comense (A1): 25 games: 3.8ppg, 1.4rpg

2010-2011: Pool Comense (A1, starting five): 25 games: 2.5ppg, 1.5rpg, 1.2spg

2011-2012: Pool Comense (A1): 26 games: 3.2ppg, 1.5rpg

2012-2013: Ducato Lucca (A1): 27 games: 3.6ppg, 1.1rpg

2013-2014: Famila Wuber Schio (A1): 25 games: 3.6ppg, 1.1rpg; Euroleague: 5 games: 2.0ppg

2014-2015: Famila Wuber Schio (Serie A1): 25 games: 3.1ppg; Euroleague: 9 games: 3.7ppg

2015-2016: Lavezzini Parma (Serie A1): 28 games: 10.2ppg, 1.4rpg, FGP: 34.1%, 3PT: 36.3%, FT: 68.2%

2016-2017: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1, starting five): 25 games: 7.0ppg, 1.4rpg, FGP: 44.9%, 3PT: 37.3%, FT: 61.5%; Eurocup: 7 games: 6.9ppg, 1.4rpg, 1.6spg, FGP: 50.0%, 3PT: 30.3%

2017-2018: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1): 28 games: 3.3ppg; Eurocup: 5 games: 5.0ppg, left in May’18

2018-2019: Pallacanestro Femminile Broni (Serie A1, starting five): 24 games: 10.2ppg, 1.2rpg, 1.6apg, FGP: 28.4%, 3PT: 29.2%, FT: 69.0%

2019-2020: Della Fiore Broni (Serie A1, starting five): 17 games: 13.6ppg, 1.5rpg, 1.5apg, FGP: 53.6%, 3PT: 34.6%, FT:81.6%