Inizia a prendere forma la nuova Moncalieri. Annunciato il rinnovo di Terzolo e chiusa la trattativa con la brasiliana Taina Paixao, sono due i prossimi nomi in dirittura d’arrivo per la PMS. Si tratta di due volti noti, come Lea Miletic e Sara Toffolo. La croata, classe 1995, è una vecchia conoscenza del campionato italiano avendo indossato la maglia di Battipaglia nella stagione 2017-18. E’ reduce da un campionato in Slovacchia, dove ha militato nella formazione del Piešťanské Čajky chiudendo con una media di 15 punti e 10 rimbalzi a partita. Toffolo lascia invece San Martino di Lupari dopo due stagioni, l’ultima delle quali chiusa con 5 punti e 3 rimbalzi a partita.