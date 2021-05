Non è nostro costume rispondere a presunte notizie di mercato, ma stavolta è sicuramente il caso di farlo. Respingiamo con forza alcune voci, prive di ogni fondamento, che vorrebbero la nostra giocatrice, Awak Kuier, in procinto di passare ad altre squadre una volta terminato il campionato Wnba. Awak ha, com’è noto, un contratto di tre anni con la nostra società e intende onorarlo fino in fondo.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa