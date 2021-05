Dopo quattro stagioni al Famila Schio, l’esperienza di Pierre Vincent con le Orange è finita, come annunciato negli scorsi giorni dalla società. Da mesi si stanno facendo insistenti i contatti con ASVEL Villeurbanne, squadra che milita in EuroLeague Women ed ex società di Vincent che però allenò la squadra maschile.

In terra scledense potrebbe arrivare Valéry Demory, in uscita dalla squadra di Lione dopo 4 stagioni, come riporta BeBasket. Qualche giorno fa la sua squadra ha perso la semifinale scudetto contro il Basket Landes.