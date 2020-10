A1 – Porte scorrevoli a Battipaglia: via Johnson, in arrivo Williams

Aria di rivoluzione in casa Battipaglia. Il brutto avvio di campionato ha fatto scattare i campanelli d’allarme e la società campana è già operativa per apportare cambiamenti al roster. Titoli di coda per l’asse Stella Johnson, arrivata in condizioni fisiche non idonee tanto da non superare la visita medica costringendo così patron Rossini a rescindere il contratto. Battipaglia cambierà però assetto, andando a rinforzare il reparto sotto canestro: ai dettagli c’è infatti la firma della veterana Latoya Willliams. Classe 1987, Williams è reduce da una stagione in Polonia dove con il Torun ha chiuso con 13 punti e 7 rimbalzi di media a partita.