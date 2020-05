A1 – Ragusa, ai dettagli l’arrivo di Trucco

Inizia a prendere forma anche la nuova Ragusa. Non solo Santucci sulla lista delle giocatrici in arrivo. Ai dettagli c’è anche l’affare con Valeria Trucco ormai prossima a mettere nero su bianco, in uscita da Moncalieri. Classe 1999, Trucco è reduce da una buona stagione in A2. Con la capolista del girone Nord si è infatti messa in evidenza, chiudendo con 8 punti e 7 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2015-2016: Techmania Battipaglia (Serie A1): 7 games: 0.3ppg, played mostly for junior team

2016-2017: Treofan Battipaglia (Serie A1): 23 games: 3.5ppg, 3.8rpg

2017-2018: Fixi Piramis Torino (Serie A1): 22 games: 2.1ppg, 1.9rpg

2018-2019: Fixi Piramis Torino (Serie A1, starting five): 17 games: 9.6ppg, 5.9rpg, 1.8apg, 2FGP: 41.3%, 3FGP: 31.6%,

FT: 72.0%, in Apr.’19 moved to Akronos Moncalieri (Serie A2, starting five): 10 games: 9.0ppg, 7.2rpg, 1.0spg, FGP:52.5%, 3PT: 27.3%, FT: 95.0%

2019-2020: Akronos Moncalieri (Serie A2): 19 games: 8.5ppg, 7.0rpg, 1.2apg, 1.0spg, FGP: 51.9%, 3PT: 37.5%, FT:73.7%