By

Altro giro altro innesto in arrivo in casa Ragusa. Il club siciliano è la società più attiva negli ultimi giorni di mercato: dopo Thomas e Jakubcova ai dettagli c’è anche l’approdo di Matea Nikolic. La giocatrice macedone di passaporto italiano lascerà la Stella Azzurra, club dove ha militato nell’ultimo campionato mettendosi in mostra con 12 punti e 7 rimbalzi a partita contribuendo alla salvezza del club capitolino.