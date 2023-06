A1 – Ragusa prepara il blitz Jasmine Thomas

Ragusa si prepara ad un un nuovo innesto straniero. Sembra infatti destinata a buon fine la trattativa per portare in Sicilia Jasmine Thomas. Classe 1991, la playmaker americana è reduce da una stagione divisa tra Polonia, dove ha indossato la maglia di Gdynia giocando in EuroCup (8pt 5ass) e in Turchia dove dallo scorso Gennaio è stata tra le protagoniste in maglia OrmanSpor chiudendo con 17 punti e 5 assist in 10 partite. Si tratterebbe della terza giocatrice straniera, dopo le ufficialità di Oderah Chidom e il rinnovo di Laura Juskaite.