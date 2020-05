A1 – Ragusa, prima firma in arrivo: ai dettagli con Mariella Santucci

Anche Ragusa esce dal letargo ed è pronta a muoversi sul mercato. La società biancoverde è infatti a un passo dalla firma di Mariella Santucci, di rientro in Italia dopo 4 anni a Toledo University. Classe 1997, Santucci si è messa in mostra oltre oceano chiudendo la sua ultima annata con il titolo di Mvp mettendo insieme 11 punti, 5 assist e 6 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2014-2015: La Magika Castel San Pietro (Italy-Serie A2): 27 games: 9.1ppg, 3.6rpg, 2.0apg, 2.2spg, FGP: 36.2%, 3PT: 25.0%, FT: 58.3%

2015-2016: La Magika Castel San Pietro (Italy-Serie A2, starting five): 28 games: 13.1ppg, 3.9rpg, 1.7apg, 2.1spg, FGP: 42.9%, 3PT: 31.0%, FT: 61.4%

2016-2017: The University of Toledo (NCAA, starting five): 34 games: 7.7ppg, 3.1rpg, 4.6apg, 1.9spg, FGP: 36.4%, 3PT:22.7%, FT: 61.1%

2017-2018: The University of Toledo (NCAA, starting five): 33 games: 6.4ppg, 2.5rpg, 4.1apg, 1.5spg, FGP: 27.2%, 3PT: 21.8%, FT: 70.3%

2018-2019: The University of Toledo (NCAA, starting five): 32 games: 9.2ppg, 3.7rpg, 5.1apg, 1.3spg, FGP: 37.1%, 3PT:29.4%, FT: 73.0%

2019-2020: The University of Toledo (NCAA, starting five): 31 games: 10.9ppg, 6.3rpg, 5.2apg, 1.5spg, FGP: 48.1%, 3PT:

37.3%, FT: 71.9%