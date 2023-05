By

E’ Laura Spreafico il colpo di mercato che Ragusa sta preparando. La forte tiratrice italiana, reduce da un’esperienza in Spagna con Gernika (10pt 2rb di media), è pronta a ritornare nel campionato italiano. Sembra infatti ben avviato il suo ritorno a Ragusa, dove militò per due anni dal 2016 al 2018. Titoli di coda invece per Romeo e Consolini tra le italiane, destinate verso nuove avventure.