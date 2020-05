A1 – Ragusa prova a riportare in Italia Tyaunna Marshall

Non solo Santucci e Trucco nel mirino di Ragusa, che a fari spenti lavora alla creazione del nuovo roster. Dopo due italiane spunta infatti il nome di quella che potrebbe essere la prima americana: si tratta di Tyaunna Marshall. La giocatrice americana potrebbe così tornare in Italia dove militò due stagioni fa indossando la maglia del Fila San Martino dove chiuse con 15 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Nell’ultima stagione ha giocato in Ungheria, dove con l’Atomeromu KSC Szekszard ha messo insieme 12 punti e 4 rimbalzi di media in 16 partite disputate.

LA CARRIERA

2010-2011: Georgia Institute of Technology (NCAA, starting five): 35 games: 13.6ppg, 4.2rpg, 1.9apg, 1.7spg, FGP:47.6%, 3PT: 28.6%, FT: 58.0%

2011-2012: Georgia Institute of Technology (NCAA, starting five): 35 games: 14.4ppg, 6.2rpg, 2.3apg, 1.7spg, FGP:44.6%, 3PT: 33.3%, FT: 67.7%

2012-2013: Georgia Institute of Technology (NCAA, starting five): 30 games: 18.1ppg, 8.4rpg, 2.8apg, 2.6spg, FGP: 45.0%, 3PT: 11.1%, FT: 56.8%

2013-2014: Georgia Institute of Technology (NCAA, starting five): 1 game: 20pts, 7reb, 3ast, 4steals, 1block

2014: drafted by New York Liberty (WNBA, 2nd(14))

2014-2015: Vassalli 2G Vigarano (Italy-Serie A1): 12 games: 13.1ppg, 5.3rpg, 1.8apg, 2.8spg, 2FGP: 51.3%, 3FGP: 19.5%, FT: 59.1%, in Jan.’15 moved to ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (Romania-Liga Nationala): 18 games: 12.1ppg, 6.4rpg, 1.4apg, 1.3spg, FGP: 50.0%, 3PT: 25.0%, FT: 66.0%

2015-2016: ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (Romania-Liga Nationala, starting five): 27 games: 12.8ppg, 5.8rpg, 3.0apg, Steals-2(3.1spg), FGP: 49.2%, 3PT: 21.1%, FT: 67.2%

2016-2017: ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (Romania-Liga Nationala, starting five): 35 games: Score-3(18.5ppg), 6.6rpg,2.4apg, Steals-3(2.5spg), FGP: 57.7%, 3PT: 32.2%, FT: 72.7%

2017-2018: ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (Romania-Liga Nationala, starting five): 28 games: 15.8ppg, 6.0rpg, 4.3apg,1.9spg, FGP-3(62.0%), 3PT: 32.0%, FT: 69.1%; Eurocup: 8 games: Score-5(17.8ppg), 7.6rpg, 2.5apg, 2.0spg, FGP:

36.1%, 3PT: 35.1%, FT: 62.5%

2018-2019: Fila San Martino Di Lupari (Italy-Serie A1, starting five): 29 games: 15.1ppg, 5.8rpg, 3.3apg, Steals-3(2.3spg), FGP: 51.8%, 3PT: 27.5%, FT: 71.9%

2019-2020: Atomeromu KSC Szekszard (Hungary-A Division, starting five): 16 games: 12.5ppg, 4.3rpg, 2.6apg, 1.7spg, FGP: 53.8%, 3PT: 18.9%, FT: 84.1%