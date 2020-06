A1 – Ragusa prova il colpo Isabelle Harrison

Inizia a prendere forma la nuova Ragusa 2.0, destinata a un restyling praticamente totale. Confermate Nicolodi, Kacerik e con Romeo sotto contratto ma con diverse offerte in arrivo, il primo nome ufficializzato è stato quello dell’americana Marshall che andrà ad affiancarsi alle altre due operazioni virtualmente già chiuse quali Santucci e Trucco. Il nome nuovo è però di quelli importanti, destinato a sostituire Handy nel cuore dei tifosi: la società siciliana ha infatti messo nel mirino Isabelle Harrison. La pivot americana è reduce da un campionato da indiscussa protagonista, tra le migliori nel suo ruolo: arrivata in corsa, Harrison si è subito messa in luce a Bologna collezionando 21 punti e 12 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2010-2011: Nashville, TN / Hillsboro High School

2011-2012: University of Tennessee (NCAA): 31 games: 3.3ppg, 2.7rpg

2012-2013: University of Tennessee (NCAA, starting five): 25 games: 9.5ppg, 7.5rpg, 1.0spg, 2.1bpg, FGP: 48.5%, FT: 69.8%

2013-2014: University of Tennessee (NCAA, starting five): 33 games: 13.2ppg, 9.1rpg, 1.1apg, 1.1bpg, FGP: 57.5%, FT: 67.9%

2014-2015: University of Tennessee (NCAA): 20 games: 12.8ppg, 9.1rpg, 1.3bpg, FGP: 47.1%, FT: 64.4%

2015: drafted by Phoenix Mercury (WNBA, 1rd(12))

2016: Phoenix Mercury (WNBA): 29 games: 3.3ppg, 2.2rpg

2016-2017: CCC Polkowice (Poland-TBLK, starting five): 27 games: 12.1ppg, 6.4rpg, FGP: 57.5%, FT: 69.5%; Euroleague: 13 games: 10.5ppg, 5.5rpg, FGP: 54.7%, FT: 67.7%

2017: San Antonio Silver Stars (WNBA, starting five): 33 games: 11.6ppg, 6.4rpg, 1.5apg, FGP: 50.0%, 3PT-1(50.0%), FT: 62.8%

2017-2018: KEB Hanabank Bucheon (Korea-WKBL)

2018: Las Vegas Aces (WNBA)

2018-2019: Dike Napoli (Italy-Serie A1): 11 games: 15.2ppg, 10.5rpg, 2FGP: 55.5%, FT: 68.6%, in Jan.’19 moved to ZVVZ

USK Praha (Czech Republic-ZBL, starting five): 14 games: Score-1(19.5ppg), Reb-4(8.1rpg), 1.4apg, 1.6spg, Blocks2(1.6bpg), FGP-3(69.3%), FT: 75.4%; Euroleague: 8 games: 8.6ppg, 8.4rpg, 1.0bpg, FGP: 42.3%, FT: 56.3%

2019: Dallas Wings (WNBA, starting five): 30 games: 8.8ppg, 5.9rpg, 1.4apg, 1.1spg, FGP: 47.4%, FT: 71.6%

2019-2020: ZVVZ USK Praha (Czech Rep.-ZBL, starting five), in Dec.’19 signed at Virtus Bologna (Italy-Serie A1): 10 games: Score-2(20.6ppg), Reb-3(11.5rpg), 1.6apg, 1.4spg, Blocks-2(1.3bpg), FGP: 59.7%, FT: 73.9%