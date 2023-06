A1 – Reyer Venezia, obiettivo Anna Makurat

E’ Anna Makurat l’obietttivo numero uno in casa Venezia per sostituire la partente Delaere. Classe 2000, l’esterna polacca è reduce da una buonissima stagione al suo primo anno in Italia: con la divisa di Sassari ha messo insieme cifre importanti, chiudendo con 11 punti 4 rimbalzi e 4 assist a partita.

LA CARRIERA

2014-2015: SMS PZKosz Lomianki (1Liga): 5 games: 1.8ppg, 3PT: 20.0%, FT: 75.0%

2015-2016: SMS PZKosz II Lomianki (1Liga): 9 games: 8.2ppg, 5.3rpg, 2.0apg, 1.4spg, FT: 78.6%

2016-2017: SMS PZKosz Lomianki (1Liga): 28 games: 15.7ppg, 7.6rpg, 3.8apg, 2.0spg, 2FGP: 42.4%, 3PT: 33.3%, FT: 82.9%

2017-2018: Basket 90 Gdynia (BLK): 23 games: 6.4ppg, 3.1rpg, 3.1apg, FGP: 35.3%, 3PT: 43.5%, FT: 66.7%; Eurocup: 8

games: 8.4ppg, 1.9rpg, 2.3apg, FGP: 40.7%, 3PT: 40.7%, FT: 85.7%

2018-2019: Arka Gdynia (EBLK, starting five): 32 games: 8.2ppg, 3.4rpg, 2.8apg, FGP: 43.1%, 3PT: 29.9%, FT: 80.8%; EuroCup: 2 games: 4.5ppg, 2.5rpg, 3.0apg

2019-2020: University of Connecticut (NCAA, starting five): 32 games: 7.9ppg, 3.9rpg, 3.3apg, 1.5spg, FGP: 47.0%, 3PT: 41.0%, FT: 81.3%

2020-2021: University of Connecticut (NCAA): 16 games: 3.7ppg, 3.3rpg, 2.4apg

2021-2022: PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzow Wielkopolski (EBLK, starting five): 15 games: 10.1ppg, 3.5rpg, 3.2apg, FGP: 44.2%, 3PT: 34.6%, FT: 56.4%; EuroCup: 3 games: 4.3ppg, 2.3rpg, 3.7apg, 1.0spg

2022-2023: Dinamo Sassari (Italy-Serie A1, starting five): 26 games: 10.7ppg, 5.3rpg, Assists-2(5.0apg), FGP: 48.6%, 3PT: 27.6%, FT: 68.1%; EuroCup: 9 games: 11.1ppg, 4.1rpg, 3.9apg, 1.1spg, FGP: 52.6%, 3PT: 21.3%, FT: 66.7%