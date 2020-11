Elena Bestagno è pronta a tornare a giocare in Italia. Manca infatti solo l’annuncio del club per sancire la firma della giocatrice e la sua nuova destinazione, ovvero la Pallacanestro Vigarano. Classe 1991, Bestagno ha disputato l’ultima stagione in Belgio al Namur dove ha giocato 27 minuti a partita con 5 punti e 3 assist di media a partita.