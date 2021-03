Non c’è pace in casa Battipaglia. Nonostante le tre vittorie conquistate rispettivamente contro Campobasso e nelle due sfide contro Vigarano, la società ha esonerato Scotto Di Luzio. Al suo posto panchina affidata all’esperto Claudio Corà, con un passato di prestigio soprattutto in quel di Vicenza. Esordio previsto Sabato contro Lucca, con Corà che già nella giornata di ieri ha effettuato il primo allenamento.