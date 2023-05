A1 – San Martino prepara il blitz Anastasia Conte

San Martino pronta a calare il tris. Dopo aver ingaggiato coach Piazza in panchina e D’Alie, il terzo nome in arrivo sembrerebbe un’altra giocatrice ex Crema. Il Fila è infatti in trattativa con Anastasia Conte, uno dei prospetti più interessanti delle ultime stagioni. Classe 2000, ha indossato la divisa del club lombardo negli ultimi due anni mettendosi in evidenza prima in A2 dove è stata una delle protagoniste della promozione (13 pt 3 rb) poi nell’ultimo campionato di A1, dove ha chiuso con 10 punti e 2 rimbalzi di media.

LA CARRIERA

2018-2019: Akronos Moncalieri (Serie A2): 34 games: 10.9ppg, 4.1rpg, 1.4apg, 2.2spg, FGP: 44.5%, 3PT: 27.0%, FT: 69.7%

2019-2020: Akronos Moncalieri (Serie A2, starting five): 20 games: 9.2ppg, 2.7rpg, 1.5apg, 2.1spg, FGP: 37.6%, 3PT: 35.7%, FT: 63.0%

2020-2021: Ecodem Alpo Basket 99 (Serie A2, starting five): 28 games: 15.1ppg, 3.4rpg, 1.6apg, Steals-5(2.3spg), FGP: 44.6%, 3PT: 29.6%, FT: 75.9%

2021-2022: Basket Team Crema (Serie A2, starting five): 29 games: 12.5ppg, 2.9rpg, 2.3apg, Steals-4(2.7spg), FGP:49.2%, 3PT: 35.3%, FT: 75.9%

2022-2023: Basket Team Crema (Serie A1, starting five): 27 games: 10.0ppg, 2.1rpg, 1.4apg, 1.7spg, FGP: 46.2%, 3PT: 29.5%, FT: 77.0%