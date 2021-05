Restyling in vista in casa Fila. Congedato Abignente e con Pasa vicinissima alla Virtus Bologna, la società veneta si sta guardando attorno in vista della prossima stagione a partire dalla panchina. Dopo che inizialmente sembrava Valentini il favorito con una promozione da assistente a capo allenatore, nelle ultime giornate il nome maggiormente accostato alle Lupe è quello di Lorenzo Serventi, reduce da una gran stagione con Bologna.