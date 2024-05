A1 – San Martino scatenata, in arrivo anche Cvijanovic

By

Non si ferma il mercato di San Martino di Lupari. La formazione di coach Piazza è tra le formazioni più attive e dopo aver annunciato questa mattina la firma dell’ala Robinson, nelle prossime ore potrebbe arrivare un secondo annuncio.

Ai dettagli ci sarebbe infatti l’approdo di Tina Cvijanovic, tra le giocatrici maggior in crescita nel nostro campionato: la giocatrice slovena è infatti reduce da un ottimo campionato a Faenza, dove si è messa in evidenza chiudendo la stagione con 11 punti e 2 rimbalzi a partita contribuendo in modo significativo alla salvezza del team allenato da coach Seletti.

LA CARRIERA

2013-2014: AJM Maribor (SKL)

2014-2015: AJM Maribor (SKL)

2015-2016: AJM Maribor (SKL)

2016-2017: AJM Maribor (SKL)

2017-2018: AJM Maribor (SKL)

2018-2019: AJM Maribor (SKL)

2019-2020: ISE C.B. Almeria (Spain-LF2)

2020-2021: Delser LBS Udine (Italy-Serie A2)

2021-2022: inexio Royals Saarlouis (Germany-DBBL)//Bruschi San Giovanni Valdarno (Italy-Serie A2)

2022-2023: Use Scotti Rosa Empoli (Italy-Serie A2)

2023-2024: Faenza Basket Project (Italy-Serie A1)