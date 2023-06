By

Seconda trattativa in chiusura anche per Sassari. Dopo quella con Anna Togliani, il club sardo è prossimo a definire anche l’operazione Sara Crudo. Dopo un inizio difficoltoso con Brescia durato poche gare, Crudo è passata nel finale di stagione a Battipaglia: con le campane è stata indiscussa protagonista, chiudendo con 9 punti e 6 rimbalzi a partita oltre al canestro decisivo che ha riportato la formazione campana in A1.