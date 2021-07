Prende forma la nuova Sassari di coach Antonello Restivo. Non solo americane di prestigio come Maggie Lucas, ma anche e soprattutto un mercato rivolto a rinforzare il gruppo italiane. Dopo aver ufficializzato Giulia Moroni e Marida Orazzo, un’altra trattativa è ormai definita: a Sassari è infatti ormai pronta ad essere annunciata Veronica Dell’Olio. Classe 1993, la nativa di Senigallia è una delle lunghe più in evidenza negli ultimi campionati di A2. Nelle ultime quattro stagioni si è fatti messa in luce con la maglia di Alpo, chiudendo l’ultima stagione con 10 punti e 5 rimbalzi di media a partita.