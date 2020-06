A1 – Sassari, prime mosse: Restivo per la panchina, nel mirino Arioli, Mataloni e Pertile

Inizia a muoversi qualcosa nel nuovo progetto targato Dinamo Sassari. In attesa dell’ufficialità dell’approdo in A1, Sassari si guarda attorno e spuntano le prime forti indiscrezioni di mercato. A guidare la squadra con ogni probabilità ci sarà Antonello Restivo reduce da una buona stagione con il Selargius e proprio dalla sua ultima esperienza potrebbe trovare le prime pedine del nuovo roster. Arioli, Mataloni e a sorpresa anche Giovanna Pertile: quest’ultima sembrava ormai prossima alla firma con Nico Basket in A2 ma complice il nuovo progetto della Dinamo la trattativa ha subito un brusco rallentamento, con la giocatrice che potrebbe alla fine optare per un’esperienza nella massima serie.