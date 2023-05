By

Anche Sassari è al lavoro per la nuova stagione. La Dinamo, che ripartirà quasi sicuramente dalla conferma di Debora Carangelo, guarda anche al mercato in entrata. Trattativa ben avviata è quella che porta ad Anna Togliani, in uscita da Campobasso: classe 1998, ha chiuso l’ultima stagione con 5 punti e 2 assist di media a partita.